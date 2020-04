La Gazzetta dello Sport in apertura su Dybala: "Ma questo fenomeno può essere riserva?"

"Ma questo fenomeno può essere riserva?" titola quest'oggi La Gazzetta dello Sport, dedicando la prima pagina a Paulo Dybala. Il grande interrogativo del quotidiano rosa: rebus Dybala, la Joya ha giocato solo 6 partite in Serie A. Sarri lo considera come un 'sesto uomo' e lo alterna a Gonzalo Higuain. Dybala nella Juve è primo per occasioni create e dribbling, secondo per assist, gol e tiri. Merita il posto fisso.

La ripartenza - "Istruzioni per la Serie A": ecco la mappa dei ritiri da blindare. Ricciardi (OMS): "Giocare al centro-sud". La Federcalcio consegnerà quest'oggi al Governo il protocollo sanitario per riprendere gli allenamenti. Gravina (FIGC): "Tre settimane di sicurezza, poi a fine maggio o inizio giugno si riparte".

Casa nerazzurra - "Oro Inter: Una difesa da 150 milioni. Lautaro-Barça altro indizio". A fondo pagina spazio per le ultime vicende di casa Inter. De Vrij-Skriniar-Bastoni incedibili. Intanto il tecnico del Barcellona Quique Setien lancia un chiaro messaggio: "Voglio El Toro".

Il caso - "Il Paquetà perduto: se non svolta sarà addio Milan". Il brasiliano, uno dei colpi di mercato di un anno fa è a un bivio.