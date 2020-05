La Gazzetta dello Sport in apertura su Icardi-Inter: "Mauro addio d'oro"

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, in prima pagina apre con la trattativa di mercato in uscita più attesa dalla Milano nerazzurra: "Mauro addio d'oro. Svolta Inter. Icardi ceduto per quasi 60 milioni. Raggiunta l'intesa con il Psg: l'argentino verrà riscattato per 50 milioni più 8 di bonus. I nerazzurri così lanceranno l'assalto decisio a Tonali. Per Cavani va risolto il nodo-ingaggio", la lunga titolazione in merito.



Arriva la Coppa Italia - Il taglio alto, invece, è tutto dedicato al primo verdetto del calcio italiano dopo il lockdown: "Partiamo dalla Coppa. Il primo trofeo, assegnato il 17 giugno a Roma. La Lega fissa la finale, semifinali prima del 13? Niente supplementari, si andrà subito ai rigori. La A ripartirà il 20 e 21 con i quattro recuperi". E sui due match: "Juve-Milan, ballo sulle punte. CR7 vuole ripartire a mille. Rebic-Leao per aiutare Pioli" e "Napoli-INter ancora aperta. Gattuto ricarica Mertens. A Conte serve la Lu-La piena".

Tutti gli affari di Lotito - Nel taglio basso un'analisi su uno degli uomini forti del calcio italiano: "Lotito, la Lazio è il vero business: serve a sostenere le altre aziende. Gli affari del presidente".

Stankovic non perde il vizio - Spazio, sempre in basso, anche a una vecchia conoscenza del calcio italico: "Mister Stankovic, buona la prima. La sua Stella Rossa regina di Serbia. Campione anche da tecnico".