La Gazzetta dello Sport in apertura su Juve-Inter a porte chiuse: "Sarri rischia, Conte freme"

Juve-Inter a porte chiuse: "Sarri rischia, Conte freme": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Ufficiale: il derby d'Italia tra Juve e Inter si giocherà domenica prossima all'Allianz Stadium, senza pubblico. I giorni decisivi di Maurizio: quanti dubbi sul suo gioco: tre settimane per tenersi la Juventus. Intanto, virus alla Pianese, formazione di C che ha sfidato la Juve Under 23: l'U23 bianconera allontanata da CR7 e compagni. I giorni decisivi di Antonio Conte: "Qui non si vince da tanto, a fine marzo vedremo". Prima da rivale allo Stadium per il grande ex. Handanovic sta per tornare.

Europa League - "San Siro, Lukaku-gol pure nel deserto: ottavi". Nerazzurri avanti in Europa League, qualificazione ipotecata all'andata. Ieri 2-1 contro il Ludogorets: a segno Biraghi e Lukaku. "Anche la Roma va avanti: primo regalo a Friedkin": 1-1 della Roma in casa del Gent, la squadra di Fonseca passa il turno.

La crescita - "Milan, un girone dopo si vede la mano di Pioli": rossoneri in crescita, si vede la mano del tecnico subentrato a Marco Giampaolo dopo 7 giornate di campionato. Modulo, ritmo e fattore Ibra: la mano dell'allenatore parmigiano si sente e si vede.

Il caso - Atalanta-Sassuolo è stata rinviata a data da destinarsi perché manca l'ok di Lotito. La Dea chiede l'anticipo di Atalanta-Lazio al 6 marzo, se così fosse, Atalanta-Sassuolo non potrebbe giocarsi il 4 marzo ma il 18. "Quel no di Lotito schiaffo al calcio" scrive la Rosea nel suo taglio alto odierno.