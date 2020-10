La Gazzetta dello Sport in apertura su Juve-Napoli: "La stangata"

"La stangata", titola questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport, in merito alla decisione su Juve-Napoli del Giudice Sportivo, che ha decretato il tre a zero a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri, pronti a fare ricorso. Il Giudice spiega che il club di De Laurentiis non ha fatto tutto il possibile per partire il sabato: "La ASL decisa allo stop soltanto domenica".

Nazionale - "Italia mangiagol", si legge invece in taglio centrale. Gli Azzurri di Mancini non vanno oltre l'uno a uno contro l'Olanda in Nations League: a Bergamo super Pellegrini, autore dell'uno a zero, poi il pari di Van de Beek. "Ma quanto spreca Immobile", scrive il quotidiano: Ciro spreca tre occasioni, adesso in vetta al raggruppamento c'è la Polonia.

Juventus - Di spalla c'è spazio per i nuovi contagi in casa bianconera: "In bolla", titola la rosea. Cristiano Ronaldo ha fatto rientro a Torino, positivo al Covid anche Weston McKennie. La squadra finisce ancora in isolamento.