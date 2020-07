La Gazzetta dello Sport in apertura su Lautaro e Messi: "Bombe Inter"

"Bombe Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. La tv di Suning fa sognare i tifosi interisti proiettando l'immagine di Leo Messi sul Duomo di Milano, ma Marotta frena i facili entusiasmi: "Nessun club italiano può permettersi Messi". Nel frattempo, l'Inter batte il Napoli per 2-0 con i gol di D'Ambrosio e del Toro Martinez.

La Dea - "L'Atalanta del Papu non molla. Sabato è match spareggio". Sempre più avvincente la lotta per il secondo posto. La Dea, dopo un primo tempo in ombra contro il Parma, passa in svantaggio per il gol di un grande Kulusevski, poi Malinovskyi e Gomez la ribaltano. Sabato la gara tra Inter e Atalanta.

Oggi in campo - "Belotti-Dzeko la sfida dei bomber. Lecce a Udinese: ultima spiaggia". Oggi si torna in campo. Bel duello tra bomber in Torino-Roma. Il Lecce tenta il miracolo contro l'Udinese, il Genoa va in casa del Sassuolo per la salvezza.

Nuova maglia - "Il Diavolo veste (già) Ibrahimovic. Maldini resta". Presentata ieri la nuova maglia del Milan targata Puma, per la prossima stagione. Tra i testimonial anche lo svedese: indizio di mercato?

CR7 - "Ronaldo non si ferma mai. Dallo yacht alla sfida del gol". La Juve sfiderà il Cagliari in Sardegna. Dalla Liguria, dov'era presente con la sua famiglia, alla Sardegna, pronto a giocare contro i sardi.