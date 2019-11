La Gazzetta dello Sport in apertura su Miha: "Mister coraggio"

© foto di Wilman

"Mister coraggio". Con queste parole la Gazzetta dello Sport ha deciso di dedicare, in apertura, il titolo principale dell'edizione odierna a Sinisa Mihajlovic: "Dopo 4 mesi e mezzo il tecnico del Bologna racconta la sua lotta 'Uomo, non eroe. Malattia bastarda. Ho pianto. Ora mi godo anche l'aria'", il resto della titolazione in merito.

Il mercato nerazzurro - "L'Inter compra. Kulusevski a gennaio con i soldi di Gabigol. Milinkovic per giugno. E c'è Vidal in vetrina". Queste, secondo la Rosea, le trattative in piedi per il club di patron Zhang, pronto a prelevare la stellina dell'Atalanta in forza al Parma.

Il calcio giocato - Sabato, tempo di campionato. E, di conseguenza, questo il titolo in merito: "I tre anticipi di oggi: "Torna Brescia-Atalanta. Il Toro aspetta Belotti. Fiorentina, Chiesa ko. Il brivido del derby: Balo scalpita. Carica Mazzarri in casa del Genoa".

Sorteggio europeo - Questo pomeriggio, a partire dalle 18, in Romania si terrà la cerimonia che rivelerà quali squadra l'Italia di Mancini dovrà affrontare per la competizione continentale: "Euro 2020: l'Italia rischia di pescare Ronaldo e Francia. Sorteggio a Bucarest: azzurri teste di serie", il titolo nel taglio alto.