La Gazzetta dello Sport in apertura su Ronaldo: "Il salva Juve"

"Il salva Juve", titola quest'oggi in apertura La Gazzetta dello Sport, in riferimento al posticipo di ieri sera tra Roma e Juventus. I giallorossi avanti due volte mettono in grande difficoltà i campioni: finisce due a due all'Olimpico. Ronaldo con un rigore e un super salto in alto evita il k.o. ai bianconeri in dieci. Poi incoraggia Pirlo: "Con lui la squadra è più contenta". Di Veretout i gol giallorossi, Dzeko se ne mangia due.

Milan - In taglio alto c'è spazio anche per il successo dei rossoneri: "Da Ibra a Brahim, Milan primo", titola la rosea. Senza Zlatan la squadra di Pioli vince anche a Crotone per due reti a zero. Super Kessie e rete al debutto dell'ex Real Madrid. Bene anche Tonali, va invece k.o. Rebic: per lui infortunio al gomito.

Inter - Sempre in taglio alto il quotidiano si occupa del mercato dell'Inter: "Inter, a Conte serve l'equilibrio di Kanté. E il Chelsea apre...", si legge. Il tecnico cerca la sua diga: è arrivata un'importante apertura da parte di Lampard, che non ha escluso la cessione del francese. Intanto sono ore cruciali per Skriniar: è pronto il rilancio del Tottenham.

Napoli - "Gattuso scatena la valanga azzurra. Ma perde Insigne", titola la rosea sempre in taglio alto. "Calciotennis Napoli", si legge all'interno: diluvio di pioggia e gol al San Paolo, finisce sei a zero contro un povero Genoa. L'unico neo è l'infortunio di Insigne, costretto ad uscire per uno stiramento: salterà Juve e Nazionale.