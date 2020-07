La Gazzetta dello Sport in apertura su Sarri: "Ho sete... di Champions"

"Ho sete... di Champions". Questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento a Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero dallo Scudetto all'eurosogno: in Italia Juve regina da 3000 giorni, ma ora cerca la vera svolta a partire dal 7 agosto col Lione. E ci sono speranze per Dybala: la "Joya" può recuperare.

Capitolo Torino - "Il rilancio di Cairo: 'Non vendo. Riporterò il Toro dove merita'", titola in taglio alto la rosea. Il quotidiano riprende le dichiarazioni rilasciate dal patron granata all'ANSA: "Sono già all'opera per riportare la società dove le compete". Poi un commento sul futuro di Moreno Longo: "Valutiamo e intanto lo ringrazio. Ha lavorato in una situazione del tutto particolare".

Inter tra campo e mercato - "Volata Sanchez", si legge in taglio basso. L'Inter è al lavoro per la conferma del cileno, che questa sera contro il Napoli cerca il gol da secondo posto. L'ex Barça dice sì ad un contratto fino al 2023, un anno in più rispetto all'accordo col Manchester. E stasera guiderà i suoi: per lui un assist ogni 100 minuti.