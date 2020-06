La Gazzetta dello Sport in apertura su Zanardi: "Alex, la carezza del Papa"

"Alex, la carezza del Papa" scrive in apertura La Gazzetta dello Sport. Apertura dedicata ad Alex Zanardi. Papa Francesco gli ha scritto una lettera. Il messaggio del Santo Padre attraverso il quotidiano rosa: "Prego per te. Attraverso lo sport hai fatto della disabilità una lezione di umanità".

Big match - Di spalla c'è spazio per il calcio. Oggi ancora in campo. Grande attesa per lo scontro ad alta quota tra Atalanta e Lazio. "Atalanta e Lazio a palla avvelenata. E la Juve aspetta...".

Serie A - Ieri in campo, fra le altre, il Torino, tornato a vincere contro l'Udinese. "Belotti torna al gol e piega l'Udinese. E' la prima di Longo". Primo successo per il tecnico granata.

Gli anticipi - Nel taglio alto spazio anche ai successi di Napoli, Parma e Cagliari, tutti in trasferta, rispettivamente contro Hellas Verona, Genoa e SPAL. "Milik più Lozano: rullo Gattuso. Il Parma vola. Gioia Zenga".

Casa Inter - "Eriksen nel motore. Conte trasformista in missione rimonta". Oggi i nerazzurri scenderanno in campo per affrontare il Sassuolo di De Zerbi, a San Siro.