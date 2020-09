La Gazzetta dello Sport in apertura sui nerazzurri: "Conte 2 la rivincita"

vedi letture

"Conte 2 la rivincita", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. "L'Inter e lo Scudetto (ma non si può dire)", scrive la rosea: i nerazzurri quest'anno punteranno al titolo, che non è tuttavia l'obiettivo dichiarato. Stasera con la Fiorentina parte la sfida alla Juve: subito in campo Hakimi e Kolarov, chance per Eriksen e Perisic, con Vidal pronto ad entrare.

Juventus - "Kulusevski e la Signora. Un'attrazione fatale come per Baggio e Sivori", si legge invece di spalla. Subito un grande feeling tra i bianconeri e il loro nuovo acquisto, che in pochissimo tempo ha già fatto breccia. E il quotidiano azzarda il paragone con i grandissimi nomi del passato juventino.

Gli anticipi - Sempre di spalla, c'è spazio per gli altri anticipi in programma questa sera: "Giampaolo-Gasp e le belle idee di Toro e Atalanta". Esordio in campionato contro i granata per la Dea. Un sabato anche coi fratelli Inzaghi: Lazio a Cagliari e Benevento in casa della Sampdoria, che ha appena ufficializzato Candreva.