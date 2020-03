La Gazzetta dello Sport in apertura sui rossoneri: "Milan sbobanato"

"Milan sbobanato": così La Gazzetta dello Sport in apertura. Titolone centrale dedicato alle ultime vicende in casa Milan, con Boban e Maldini a un passo dall'addio. La svolta di Elliott: ammainate le bandiere, tutto in mano a Gazidis. Gli addii dei due responsabili dell'area tecnica sono questione di ore. Nel nuovo ciclo si punterà sui giovani: per Donnarumma e Rebic strada in salita. Il professor Rangnick l'uomo della discordia e dell'impossibile.

Il calendario - "Inter-Juve il 9. Zhang: 'Dal Pino clown'": nel taglio alto si parla dell'accordo trovato nel Consiglio straordinario di Lega per il recupero delle partite rinviate (resta ancora da trovare l'intesa per Inter-Samp). La partitissima tra Juve e Inter il 9 alle 20.45. Duro attacco del presidente dell'Inter al numero uno della Lega: "Vergognati!"

Svolta Cagliari - In casa rossoblù si cambia: "Cagliari, via Maran: sono in ballo Canzi, Zenga e Stramaccioni". Il club sardo cambia: in lizza anche l'allenatore della Primavera, seconda in campionato dietro all'Atalanta.

Macchina da gol - "Atalanta, i 100 gol a portata di Gasp. Da 70 anni resistono". La Dea continua a sognare e a segnare. Se manterrà questa media arriverà a quota 106 gol in una stagione.