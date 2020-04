La Gazzetta dello Sport in apertura sul campionato: "Serie Alt"

"Serie Alt": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Per la prima volta cala il numero dei malati ma il Governo frena la Serie A. Spadafora: "Allenamenti e ripartenza in dubbio". Temi sanitari, giuridici e regolamentari: molti club chiedono sicurezza e garanzie. Nicchi intanto: "Arbitri, VAR e designazioni: se ricominciamo siamo pronti".

Lotta Scudetto - "Mi è venuta un'idea": la lotta Scudetto continua anche in quarantena. Juve: Bernardeschi falso 9 può essere l'arma in più di Maurizio Sarri se Higuain e Dybala non fossero disponibili. Lazio: se Inzaghi rispondesse lanciando Immobile, Caicedo più Correa?

Mercato nerazzurro - "Inter, bomber a costo zero: ora risale Mertens". I nerazzurri cercano un nuovo attaccante a costo zero. Stallo per Giroud: c'è Mertens nel mirino.

Casa Milan - Parla Papin: "Milan, con Theo Hernandez voli. Cavani per il dopo Ibra". Al telefono con l'ex Pallone d'oro.