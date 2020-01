La Gazzetta dello Sport in apertura sul Milan: "Futuro al Max"

© foto di WilMan

L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan: "Futuro al Max. Idea Allegri alla Ferguson, far cassa coi big, tenere Gigio. Piano per la rinascita", si legge, con il possibile e clamoroso ritorno del mister dell'ultimo scudetto. E ancora: "Il Diavolo e un ritorno dall'inferno in due tappe: vendere Piatek, Suso e Calhanoglu e poi dalla prossima stagione affidarsi all'ex tecnico".

Il mercato nerazzurro - Nel taglio alto spazio all'altro club di Milano: "Un'Inter scatenata. I nerazzurri restano in pressing su Vidal, ma intanto... Aria di scambio Kessie-Politano. Lunedì Young per la firma. E si riaccende la pista Giroud".

Torino avanti in Coppa - Riquadro in prima pagina anche per l'unico match giocatosi ieri: "Coppa Italia maratona. Rigori granata, Sirigu para, Berenguer-gol. Resa del Genoa, Toro ai quarti", con la squadra di Mazzarri che ha avuto la meglio dopo l'1-1 dei tempi supplementari.

La Fiorentina ha scelto Cutrone - Spazio ancora al mercato, nel riquadro più in basso di tutti: "Dal Wolverhampton alla Fiorentina. Ecco l'inglese Cutrone. È già sbarcato in Italia. La Viola ha il centravanti".