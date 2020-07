La Gazzetta dello Sport in apertura sul Milan: "Ha vinto Pioli! (E anche Ibra...)"

"Ha vinto Pioli! (E anche Ibra..."). Questa l'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, che si riferisce alla conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, e la conseguente rinuncia all'ingaggio di Rangnick, che sembrava davvero ad un passo. Clamorosa svolta: l'allenatore resta fino al 2022. "Orgoglioso della fiducia", le sue prime parole. Confermato anche Maldini. Intanto Ibrahimovic affonda il Sassuolo: 2-1, e l'Europa è sicura.

L'Atalanta non si ferma - Basta un gol alla "Dea" per stendere il Bologna di Sinisa Mihajlovic: "Atalanta da record, ora palla all'Inter", titola in taglio basso la rosea. Muriel stende i felsinei, Gasp è secondo con il primato di punti dei nerazzurri. Scintille nel corso del match tra l'allenatore nerazzurro, espulso, e il tecnico serbo, che a fine gara dichiara: "Se avesse mostrato quel dito a me...".

Coppia d'attacco bianconera - "Juve, tutto su Dybaldo, la coppia dei campioni". Sempre in taglio basso, il quotidiano celebra il duo che sta facendo le fortune dei bianconeri in questo periodo. "L'affiatamento cresce e i gol aumentano - si legge all'interno - insieme hanno segnato quanto Trezeguet e Del Piero, e nei top campionati solo Lewandowski e Gnabry hanno fatto meglio".