La Gazzetta dello Sport in apertura sul tecnico dell'Inter: "sContento"

"sContento" è il titolo d'apertura scelto dalla Gazzetta dello Sport: in edicola oggi. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte non è soddisfatto, vuole un'altra Inter con giocatori esperti e vincenti. Ora palla a Zhang. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia al San Paolo, contro il Napoli, l'allenatore dei nerazzurri chiede una svolta sul mercato. "Non vinci dall'oggi al domani. E qui non accade da 9 anni". E ora Sanchez può soffiare il posto a Lautaro.

Verso la finale - "E ora Ringhia anche Sarri". La rabbia di Gattuso e i rischi del grande ex: Napoli-Juve da brividi. Due allenatori, due modi diversi di intendere il calcio e un solo obiettivo: vincere la Coppa Italia mercoledì sera.

Liga - "Messi sempre benissimo da 12 anni almeno 20 gol". Altro giro, altro record per il fenomeno argentino del Barcellona che arriva a quota 20 reti in stagione da 12 anni consecutivi: nessuno come lui.

Casa rossonera - "Fiducia a Rebic il pentito. E a Milano sbarca Kalulu (20 anni)". Scuse, niente multa, e il croato resta titolare. Oggi arriva il terzino Kalulu, preso dal Lione, pronto per le visite mediche.

L'intervista - Parla Luka Modric: "Assist a Zaniolo e Sensi. Mi piacciono i campioni di stile e il romanista è talento puro". Il Pallone d'Oro tra CR7, Champions e nuovo che avanza.