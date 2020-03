La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Atalanta: "Grazie Dea"

"Grazie Dea": così La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Atalanta. Splendida vittoria a Valencia per la Dea che vince anche in Spagna e rifila altri 4 gol agli spagnoli. Dopo il 4-1 dell'andata a San Siro, la formazione di Gasperini vince per 3-4 nel deserto del Mestalla. Grande protagonista della nottata Josip Ilicic, autore di 4 gol (due su rigore). La dedica di Gasp: "Tutti insieme batteremo questo virus". Mou intanto eliminato con il suo Tottenham dal Lipsia, altra rivelazione della Champions.

L'intervista - Parla Malagò, presidente del CONI: "Giusto fermare tutto lo sport. Ripartiremo così". Il numero uno dello sport italiano: "Il virus ci cambierà: le persone capiranno che ci sono cose più importanti del calcio".

La proposta - Ieri è andato in scena il Consiglio Federale. Confermato lo stop ai campionati fino al prossimo 3 aprile. Due ipotesi: o si riprende e si chiude il 31 maggio oppure stop definitivo. In caso di stop definitivo cosa accadrà? Tre, al momento, le ipotesi: assegnazione dello Scudetto in base all'attuale classifica, introduzione di playoff e di layout, oppure nessuna assegnazione con i posti UEFA decisi dalla posizione in classifica attuale "C'è anche l'idea dei playoff: possibile torneo tra le prime 4".

Il caos - Il Covid-19 continua a creare problemi. "Stop ai voli Italia-Spagna: Inter e Roma nel caos". Il Getafe atteso a San Siro, i giallorossi a Siviglia. L'UEFA tratta con Madrid dopo l'annullamento dei voli da e per l'Italia.

Pericolo scampato - "Mpappè paura e tampone: è negativo". Problemi per l'attaccante del PSG, bloccato dalla tonsillite. Paura e tampone per il giocatore francese ma è negativo.