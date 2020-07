La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter: "Conte in rosso"

"Conte in rosso" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi parlando del pari dell'Inter contro il Verona. I nerazzurri non vincono più, adesso sono al 4° posto. A Verona i nerazzurri rimontano con Candreva ma Veloso trova il 2-2 definitivo all'86'. Eriksen in campo solo nel finale. Lukaku va ko. Il tecnico: "Persi punti stupidi". E in campo battibecca con Juric.

Casa Milan - "Ibrahimovic boom: 'Rangnick chi? Non lo conosco. Difficile che io resti al Milan'". L'intervista integrale a Zlatan su SportWeek.

Lo scontro - "Juve-Atalanta giorni bollenti: sorteggio Champions e Scudetto". Domani lo scontro diretto all'Allianz Stadium, oggi i sorteggi per la Champions League.

Il Toro - Di spalla spazio alle considerazioni del presidente del Torino dopo la vittoria sul Brescia. "Cairo: 'Il Toro si è ritrovato. Ora lo voglio bello a San Siro'" le parole del numero uno granata.

La gara - "De Paul-Okaka-Lasagna: Udinese tris salvezza" scrive la Rosea in riferimento alla vittoria dell'Udinese sul campo della SPAL che condanna (manca l'aritmetica) gli estensi e rilancia i friulani.