La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter: "Conte, ora basta"

"Conte, ora basta". L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle possibili conseguenze delle pesantissime dichiarazioni rilasciate di recente dal tecnico nerazzurro. Furia Inter per le parole del suo allenatore. "C'è il rischio divorzio - si legge - il piano B è Allegri". E poi la clamorosa suggestione: "Antonio pensa alla Juve?".

Speranza Dybala - "Sarri serve Joya", titola in taglio alto la rosea. Il riferimento, evidente, è alle chance di recupero per la sfida di Champions di Paulo Dybala. Venerdì allo Stadium il ritorno degli ottavi di finale: il dieci argentino fa le prove, torna ad allenarsi e c'è ottimismo sulle possibilità che scenda in campo.

Parla Capello - Sempre in taglio alto, il quotidiano propone un'anticipazione dell'intervista a Fabio Capello: "Tattica Capello: 'L'intelligenza l'arma anti Lione'", si legge. "Sarri, in Europa non avere fretta - le parole dell'ex tecnico del Real Madrid -. Inter sfrutta la forza di Lukaku, Napoli giocatela". E ancora: "Il Lione va affrontato con intelligenza. Al Camp Nou l'ago della bilancia sarà Messi. La Roma ha trovato la formula giusta".