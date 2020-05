La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter: "Conte punta al top"

"Conte punta al top": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Titolone centrale dedicato all'Inter e ai piani dei nerazzurri per la svolta. Sul mercato si va avanti sull'ipotesi Werner, mentre resta viva la pista Cavani. Tonali sempre nel mirino a centrocampo mentre per le fasce sono seguiti Emerson e Semedo. E l'addio a Lautaro Martinez peserebbe di meno.

L'intervista - "Materazzi, 23 sfumature di Triplete: 'In lacrime con Mou: a chi ci lasci...'". Parla Matrix, a 10 anni dalla stagione delle imprese interiste.

L'anniversario - "Agnelli 10 anni da leone. Presidente dal 2010: brinda alla Juve dei record". Speciale ricorrenza in casa bianconera: 10 anni di presidenza Andrea Agnelli, costellata di successi.

Casa Milan - Di spalla si parla delle ultime vicende rossonere. "Social Ibra. Messaggi rebus: 'Metà dio e metà diavolo'. Ma riapre al Milan": in casa Milan tiene banco il futuro di Zlatan.

La ripresa - "Ripartenza in Serie A: nodo quarantena". La FIGC accetta lo stop fino al 14 giugno ma spera di ripartire il 13 giugno con il campionato. In isolamento i singoli o le intere squadre: due settimane per capire. Intanto in Europa si riprende: "La Liga va di fretta: via il 12 giugno. Semaforo verde per la Premier".