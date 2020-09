La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter: "Conte suona il blues"

"Conte suona il blues". È con questo gioco di parole che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in apertura, introduce gli obiettivi di mercato più caldi dell'Inter. Doppio assalto al Chelsea dei nerazzurri: arriva il sì di Kanté, nel mirino anche Marcos Alonso. Il tecnico vuole comprare dalla sua ex squadra.

Riapertura stadi - "Aprite o no?", titola invece di spalla la rosea. La Serie A, secondo il quotidiano, è in pressing per consentire al pubblico di tornare a frequentare gli stadi. Si va verso il via libera per metà ottobre. "La Juve chiede l'ok per 1000 spettatori alla prima giornata contro la Sampdoria - si legge a pagina dodici -. In Germania si distingue in base alle zone di contagio: a Dresda fino a 10000 persone".

Juve - Il quotidiano fa anche i conti in tasca ai bianconeri: "Signora in rosso", si legge sempre di spalla. Perdita di 71 milioni, ma la Juve prova il 9: Ronaldo o Kulusevski, aspettando Suárez. Dal cda è arrivato l'ok al bilancio 2019/2020, ma l'addio di Gonzalo Higuaín potrebbe aggravare la perdita.

Shevchenko - In taglio basso c'è spazio anche per l'intervista esclusiva al grande ex dei rossoneri: "Ho grande fiducia nel Milan e Pirlo farà bene. Campionato per tanti", si legge. E ancora: "Con Maldini e Boban sono arrivati i risultati - ha osservato l'ucraino -. Da Pioli un ottimo lavoro, Tonali ha qualità. Per lo scudetto lotta aperta con tante in corsa".