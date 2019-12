La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter e Ancelotti: "Fuori"

"Fuori": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Conte eliminato, Ancelotti avanza ma viene esonerato. Sconfitta per 1-2 per gli uomini di Antonio Conte, contro il 'Barcellona B'. Lukaku segna ma si mangia tre gol. I catalani sbancano San Siro con il gol di Ansu Fati, il 17enne considerato l'astro nascente del Barça. Ora l'Inter, avendo chiuso al terzo posto del girone, è stata 'retrocessa' in Europa League. Il tecnico triste: "Ci spiace, una grande delusione".

Il Napoli - Esonerato Carlo AncelottI dopo il 4-0 sul Genk che vale il secondo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi. "Ancelotti esonerato, il Napoli ringhia". Si qualifica eppure De Laurentiis decide di cambiare. Ancelotti potrebbe ripartire immediatamente, andando all'Arsenal. A Napoli è in arrivo Rino Gattuso.

L'Atalanta e la Juve - "Il Papa torna in Ucraina. L'Atalanta per la storia". Oggi i nerazzurri attesi dalla sfida decisiva in casa dello Shakhtar Donetsk. Gomez tra passato e futuro: deve vincere e sperare che il City faccia il City e non perda contro la Dinamo Zagabria, in Croazia. Nel taglio alto spazio alla Juve, attesa dalla gara contro il Bayer Leverkusen: "Juve da prima a Leverkusen, con Buffon".

Mercato - Il Milan lavora per un colpo in difesa. I rossoneri hanno messo nel mirino Todibo, difensore del Barcellona. "Maldini prova il colpo Todibo col maxisconto sui 150 milioni". Il Milan tratta col Barça per il giovane colosso con la superclausola.