© foto di WilMan

La Gazzetta dello Sport, quest'oggi in edicola, apre con un gioco di parole relativo all'arrivo del danese Christian Eriksen all'Inter: "ErikSì. Il colpo per lo scudetto. Il danese arriva lunedì al Tottenham vanno 20 milioni, è un affare da 75. Firmerà fino al 2024".

Rossoneri sugli scudi - Spazio nel taglio alto all'anticipo di Serie A: "Rebic-Ibra. EuroMilan. Il croato entra e segna ancora. Effetto Zlatan e...Donnarumma".

Juve-PSG, si scambia! - Taglio basso, infine, per il mercato della capolista: "Si muove anche la Juve: Kurzawa. Che sorpresa: vicino alla chiusura lo scambio tra l'esterno francese del PSG e De Sciglio".