La Gazzetta dello Sport in apertura sull'Inter: "Lautaro serve il secondo"

vedi letture

"Lautaro serve il secondo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Vittoria in rimonta per l'Inter contro il Torino. Martinez e Sanchez danno spettacolo dopo Belotti-gol (6° centro consecutivo per il Gallo): Lazio agganciata al secondo posto. Antonio Conte dopo la partita: "C'è un progetto triennale ma non resto se sono di troppo".

La grande ripartenza - "Pioli & Gasp gli invincibili": nel dopo Covid i due tecnici di Milan e Atalanta sono gli unici imbattuti. Il club rossonero adesso non perde più ma il futuro è di Rangnick. La Dea delle meraviglie trova il Brescia nel derby del dolore.

Visti da Veltroni - "Musa a Musa. Dal Gambia al Bologna: 'Vi sveliamo il nostro calcio amore e vita'". Barrow e Jawara, in gol entrambi a San Siro contro l'Inter, si raccontano ai microfoni di Walter Veltroni.