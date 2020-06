La Gazzetta dello Sport in apertura sulla finale di Coppa Italia: "La gioca il Mancio"

"La gioca il Mancio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, giocata in anteprima dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. La finale vista dal re di Coppa Italia (6 trofei da calciatore, 4 da allenatore): "Le due squadre partono alla pari. Mertens può creare problemi ai bianconeri. CR7 mi convince di più a sinistra. Ringhio è molto più di un motivatore. Sarri ha già trasmesso le sue idee". Ieri hanno parlato anche i due allenatori. Gattuso: "Possiamo regalare una gioia alla città". Sarri: "Mi arrabbio se dicono che in Italia non ho vinto niente".

Nerazzurri - "L'Inter carica Lukaku. La rincorsa passa dai prossimi 5 match". La squadra di Conte pensa al recupero in campionato contro la Sampdoria. Poi un calendario, sulla carta, abbordabile.

La ripresa - "Quarantena, serve una nuova legge". E' arrivato l'ok da parte del CTS alla modifica del protocollo sulla quarantena ma serve una nuova legge per l'ok definitivo. Un positivo al Venezia: a rischio la gara col Pordenone. Ok a due gare tv in chiaro.

Giallorossi - "Pallotta disegna la Roma del futuro. Si parte da Pedro". Secondo La Rosea, accordo raggiunto tra i giallorossi e l'attaccante del Chelsea, che lascerà i Blues a costo zero.

Il trionfo - "Bayern infinito: arriva l'8° titolo consecutivo". Il club tedesco trionfa un'altra volta in Bundesliga. Bavaresi padroni del calcio tedesco.