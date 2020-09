La Gazzetta dello Sport in apertura sulla Juve: "Pirlo che perle"

"Pirlo che perle" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sulla Juventus, vittoriosa ieri per 3-0 sulla Sampdoria, all'esordio in campionato. Il nuovo allenatore bianconero lancia McKennie, Frabotta e Kulusevski dal 1' minuto. Decisivo lo svedese che sblocca la gara dopo pochi minuti. Il Maestro cambia molto e azzecca tutto. Il centrocampo funziona bene, è tutto un altro Ramsey. In gol anche Bonucci e Cristiano Ronaldo.

Mercato Inter - Nel taglio alto si parla del ritorno in Italia di Arturo Vidal, nuovo colpo di mercato dell'Inter. "Inter eccomi" dice Arturo Vidal, sbarcato ieri a Milano. Il cileno arriva, pronto già sabato per la Fiorentina. E Messi gli lancia un messaggio sui social: "Ci rivedremo".

Serie A - "IbraMilan tocca a te". Stasera il debutto in campionato dei rossoneri, in casa contro il Bologna. Contro i rossoblù la prima del Pioli-bis. Ieri intanto vittoria del Napoli in casa del Parma. "Osimhen è un ciclone. Genoa show: ne fa 4 al Crotone".