La Gazzetta dello Sport in apertura sulla Juve: "Signora c'è Pirlo"

"Signora c'è Pirlo". L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle grandi manovre in casa Juventus. Agnelli investe sul grande ex, nuovo tecnico dell'Under 23: "Un giorno sarà in A". Il presidente manda poi messaggi a Sarri: "Va passato il turno in Champions". Lione che intanto perde in Coppa ai rigori contro il PSG. Oggi allo Stadium si festeggia lo Scudetto: nell'ultimo turno i bianconeri affronteranno la Roma.

Inter tra campionato e mercato - Il taglio alto è dedicato ai nerazzurri: "Regali per Conte". L'Inter seconda e l'Europa League, poi avanti tutta sul mercato. Il tecnico ha compiuto cinquantuno anni: per lui sono arrivati gli auguri di Zhang, ma anche della Juventus. L'allenatore nerazzurro punta la doppia sfida ad Atalanta e Getafe, e la società lo accontenterà sul mercato.

Il Milan guarda al futuro - "Milan, un piano da 100 milioni", si legge in taglio basso. Si riparte dall'asse Pioli-Ibra, secondo la rosea, mentre tra i possibili rinforzi c'è Dumfries in pole. Da Elliott budget mercato anche grazie alle cessioni, tecnico e Zlatan ripartono da qui. Per i rossoneri un tesoretto da 75 milioni più la metà degli incassi dagli affari in uscita.