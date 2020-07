La Gazzetta dello Sport in apertura sullo scudetto bianconero: "Noventus"

"Noventus" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sullo scudetto bianconero, il nono consecutivo per la Juventus, il primo per Maurizio Sarri che diventa l'allenatore più anziano a vincere un campionato in Italia. La gioia del tecnico dopo il successo: "Vincere non è mai scontato". La Juve ha battuto la Sampdoria per 2-0 e ha vinto il campionato più lungo e forse più difficile della storia, il primo a porte chiuse. E' il 9° di fila, primato per i grandi tornei europei. Dal tecnico, subito vincente, a CR7, agli invisibili Chiellini-Buffon. Tutte le facce dell'impresa juventina.

Ciro gol - Spazio anche alle altre vicende di giornata. "Immobile record. Fa tripletta, sale a 34 gol e si infila mezza Scarpa d'Oro". L'attaccante della Lazio ha agganciato Lewandowski in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro. Ora punta il record di Higuain.

Le altre - "Semaforo Verdi per il Toro. Lecce ko e veleni. Roma da 5° posto". Il Torino pareggia per 1-1 a Ferrara contro la SPAL e si salva. Il Lecce invece ha mezzo piede in B dopo il ko a Bologna. La Roma batte la Fiorentina e conferma il 5° posto ai danni del Milan.