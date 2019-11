La Gazzetta dello Sport in apertura: "Torna a casa Ibra"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Torna a casa Ibra". Si parla già di mercato, ieri il primo incontro tra il Milan e Mino Raiola per parlare del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Boban telefona a Zlatan e gli fa l'offerta: contratto di 6 mesi, allungabili per un altro anno a 6 milioni di euro complessivi. Ora la palla passa allo svedese.

Lo stadio - Nel taglio alto c'è spazio per l'intervista al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Lo stadio si fa se..." scrive la Rosea. Il sindaco apre a Milan e Inter: "Ma va tutelato l'interesse pubblico. Ecco come".

La Juve - Di spalla si dà risalto alla vicenda Cristiano Ronaldo, tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni alla Continassa. "Patto tra i big: così Ronaldo si riprende la Juventus". Sabato arriva l'Atalanta ma CR7 riparte dopo la polemica per la sua sostituzione nel match contro il Milan.

L'intervista - A seguire l'intervista esclusiva al baby Esposito, talento classe 2002 di proprietà dell'Inter. "L'Inter, l'umile Lukaku mio fratellone. Conte...e Dio". Il baby attaccante si racconta.

La bella notizia - "Sinisa lascia l'ospedale e oggi va dal suo Bologna": ieri la foto postata dalla moglie Arianna all'uscita della clinica Sant'Orsola. Terminato il terzo ciclo di cure, Sinisa torna in campo e va dal suo Bologna.