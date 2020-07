La Gazzetta dello Sport in apertura: “Trappole scudetto. Un sabato ad alta tensione”

vedi letture

La sfida per il primo posto in Serie A conquista l’apertura dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Trappole scudetto. Un sabato ad alta tensione”, il titolo principale. E nel resto della titolazione: “Toro e Milan provano a fermare le favorite per il titolo: la Juve deve guardarsi da Belotti. Ibra subito o in corso può fare male a una Lazio senza Immobile e Caicedo. Sarri con l’arma Douglas. Longo prepara una gabbia per arginare il Dybaldo”.

Inter - A lato spazio anche al mercato nerazzurro, con le ultime mosse dei milanesi: “L’Inter in fasce. Conte alza l’asticella. Non c’è solo Hakimi. Da Emerson Palmieri ecco altra qualità”.

Serie A - La Rosea pubblica una statistica interessante in merito al numero delle marcature in Serie A dopo la ripartenza: “Porte più aperte. È quasi record: 2,99 gol a partita. Non si segnava così tanto dal 1949-50”.

Fiorentina - Un nuovo allenatore per i Viola? Ecco il titolo sul possibile mister gigliato dei prossimi mesi: “Panchina Fiorentina. Contattato De Rossi. Il tecnico per la prossima stagione”.