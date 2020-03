La Gazzetta dello Sport in apertura: "Una Joya nel silenzio. Il virus avanza, il calcio si ferma?"

"Una Joya nel silenzio. Il virus avanza, il calcio si ferma?": doppio titolo in apertura per La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Spazio alla magia di Paulo Dybala in Juventus-Inter e alla vittoria dei bianconeri nel match Scudetto ma anche ai dubbi sulla prosecuzione del campionato di Serie A. Domenica drammatica, in questo senso: più contagi ma la Serie A litiga. Caos in Parma-SPAL, in bilico per un'ora. Il Ministro Spadafora: "Giocare è da irresponsabili". La Lega: "Faccia un decreto". La FIGC domani può decidere lo stop. Intanto la Juve schianta l'Inter e torna in testa con Ramsey e una magia di Dybala, entrato nella ripresa. Conte ora è a -9 e col caso Eriksen.

Casa Milan - Ancora problemi in casa rossonera. "Un Milan troppo frastornato. Il Genoa lo 'licenzia' con 2 gol". Stefano Pioli parla dopo la gara: "Colpa nostra, zero alibi". Le vicende societarie pesano e il Milan va ko in casa. Inutile il gol di Ibrahimovic.