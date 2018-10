La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "IcarDerby"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "IcarDerby". Il capitano dell'Inter decide il duello tra i bomber argentini ma soprattutto la sfida contro i cugini rossoneri. Donnarumma sbaglia, Maurito no e si porta a casa i tre punti. Spalletti deve fare i conti anche con l'infermeria perché Nainggolan dovrà saltare il Barcellona in Champions. A fine partita Gattuso invece commenta: "Troppa paura, colpa di tutti".