© foto di Ospite

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Black Friday del mercato". Scatta l'ora delle offerte e la rosea ha stilato una lista di 50 affari in saldo per evitare la bagarre di gennaio. Da Rafinha a Fabregas, da Ramsey a Darmian: è aperta la caccia per i giocatori scontenti o in scadenza. Kean, Vidal e Malcom possono muoversi gratis. Ibrahimovic avanti tutta con il Milan: 6 mesi a 3 milioni di euro, per il fair play va bene.