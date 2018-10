La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Il Milan non ringhia più"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta casalinga dei rossoneri in Europa League contro il Real Betis: "Il Milan non ringhia più". Il tecnico milanista Gattuso ha le partite contate anche se Leonardo a fine match lo difende: "Non è a rischio". L'autocritica dello stesso allenatore: "Abbiamo perso la bussola. E' giusto che sia in discussione". Le partite contro Sampdoria e Genoa possono essere decisive per la sua permanenza.