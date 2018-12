La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Juve primina"

"Juve primina". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In Champions i bianconeri chiudono in testa al girone, ma che sconfitta in Svizzera. Ronaldo si ferma al palo, lo Young Boys vince 2-1. Il secondo ko stagionale non fa male grazie alla caduta di Mourinho nell'altra gara del girone.