La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "L'Italia non s'è desta"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta della Nazionale in Portogallo per 1-0: "L'Italia non s'è desta". Mancini ne cambia 9 e stravolge la squadra. Il risultato è pessimo con gli azzurri che sono già a rischio "Serie B" nella nuova Nations League. Si salvano solo Donnarumma, Romagnoli e Zaza e la condanna arriva dall'ex rossonero André Silva.