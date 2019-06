La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Platini, l'ora più buia"

"Platini, l'ora più buia": è questo il titolo che sull'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport campeggia in prima pagina. Si parla ovviamente dell'ex campionissimo francese, coinvolto nell'indagine sull'assegnazione del Mondiale in Qatar. Fermato e poi rilasciato, "Le Roi" è stato accusato di corruzione. Si è sempre difeso dicendo di essere estraneo ai fatti.

Battute e felici - Largo spazio anche al calcio femminile, con il Mondiale che prosegue. L'Italdonne viene sconfitta per 1-0 dal Brasile (gol di Marta su rigore), ma si tratta di un risultato assolutamente ininfluente. Le ragazze del ct Bertolini passano infatti il turno da prime nel girone: prossima avversaria, una tra Nigeria e Cina.

Pogba, aria di ritorno - Anche Juventus in prima pagina, col possibile ritorno del figliol prodigo, Paul Pogba. Il giocatore è in uscita dal Manchester United - che comunque chiede tanti soldi - e i bianconeri sono in prima fila per riaccoglierlo. Douglas Costa può essere la chiave per sbloccare la trattativa. Intanto per il centrocampo gli obiettivi dei bianconeri sono Milinkovic e Rabiot.

Koulibaly, il City preme - Pronta un'offerta monstre del Manchester City per il difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly: ben 95 milioni di euro. Cifra enorme che tenta non poco il patron De Laurentiis: per la sostituzione del giocatore si pensa a Manolas della Roma. Si avvicina sempre più James Rodriguez, il colombiano in uscita dal Real Madrid.