© foto di Tommaso Bonan

"Roma beffata". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La squadra giallorossa esce dalla Champions per ul rigore al 117', ma ce n'era uno su Schick. Il Porto passa ai supplementari (3-1) dopo il momentaneo pari i De Rossi. Florenzi in lacrime: un suo fallo inutile condanna la Roma, che però reclama per un penalty ingiustamente negato. Di Francesco resta in bilico.