La Gazzetta dello Sport in prima: "Piccola Roma, tonfo a Udine"

© foto di Pierpaolo

La Roma cade sul campo dell'Udinese e il k.o. trova spazio anche in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, che in un boxino sotto al primo piano scrive: "Piccola Roma, tonfo a Udine". Adesso i giallorossi hanno 19 punti in classifica, con una gara in più due punti in meno dalla zona-Champions League.