La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

© foto di Bonan

"Tegola Milan, si ferma il Pipita". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Higuain non sarà in campo questa sera a Empoli nel posticipo di A: problema muscolare, dentro Borini. Gattuso irritato per la fuga di notizie sull'argentino ringhia contro le "spie".