La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Il gol del Papa"

"Il gol del Papa". In taglio alto sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è questo il titolo, che racconta della festa tenutasi ieri pomeriggio in Vaticano grazie all'organizzazione della stessa Gazza, in onore del Papa e del calcio. Bergoglio s'è mosso in mezzo a seimila giovani e soprattutto tanti campioni del nostro calcio e non solo. Tifo da stadio per il Papa, acclamato dalla folla.