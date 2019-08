Dopo essersi concentrata sul mercato, in primo piano, La Gazzetta dello Sport in taglio alto fa un sunto delle amichevoli disputate ieri dalle italiane. Su tutte Inter e Juventus. Per i nerazzurri, vittoriosi col Valencia dopo i calci di rigore, la Rosea titola: "Inter ok, Conte vince con i baby"; sul k.o. bianconero per mano dell'Atletico Madrid si legge: "Juve ko, Joao Felix fa il Ronaldo". Il quotidiano rosa registra anche lo sfogo di Sarri sul mercato.