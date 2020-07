La Gazzetta dello Sport in taglio basso: "C'è un positivo, Parma nella bolla"

Nella giornata di ieri in casa Parma è stato trovato un membro del Gruppo-Squadra, in particolare uno dello staff medico, positivo al Covid-19. In taglio basso su La Gazzetta dello Sport troviamo anche questa notizia. "C'è un positivo: Parma nella bolla", il titolo del quotidiano rosa che ricorda come il soggetto sia stato subito isolato. La squadra, invece, resta in ritiro. Non dovrebbe saltare, comunque, il derby emiliano con il Bologna.