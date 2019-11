© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal calcio giocato a quello che si giocherà stasera, La Gazzetta dello Sport in taglio basso si sofferma anche su un "Juve-Milan imperdibile", quello che andrà in scena all'Allianz oggi: Sarri per riprendersi il primato, Pioli per il rilancio definitivo. Un grande classico del nostro campionato che stasera chiuderà la domenica di Serie A.