La Gazzetta dello Sport in taglio basso: "L'Inter sulle spalle di Lukaku"

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport trovano spazio anche le milanesi. In taglio alto il Milan, con le parole di Boban a suonare la carica in vista della sfida con l'Udinese: "Alla fine i tifosi saranno contenti del loro Milan". In taglio basso l'Inter e l'incontro di domani in casa con il Lecce, con un protagonista eccellente: Romelu Lukaku. Il titolo del quotidiano rosa, infatti, specificando che il belga sarà titolare: "L'Inter sulle spalle di Lukaku".