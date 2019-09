La Gazzetta dello Sport: "Incredibile, buu a Kessie e Lukaku mai esistiti"

"Incredibile: quei buu a Kessie e Lukaku non sono mai esistiti". Nel taglio alto de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi c'è spazio alle decisioni del Giudice Sportivo che ha deciso di non sanzionare i tifosi del Cagliari prima e dell'Hellas Verona poi: nessuna sanzione per gli ululati razzisti nei confronti dei due giocatori di colore.