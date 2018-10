La Gazzetta dello Sport: "Insigne e Immobile: ecco i gol per Mancini"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio a Lazio e Napoli in chiave Nazionale titolando: "Insigne e Immobile, ecco i gol per Mancini". Capolavoro del napoletano contro il Sassuolo con gli azzurri che tengono il passo della Juventus. L'attaccante biancoceleste segna da leader e porta alla vittoria la squadra di Inzaghi contro la Fiorentina, ma si frattura un mignolo: la chiamata in Azzurro è a rischio.