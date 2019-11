© foto di stefano tedeschi

Spazio importante anche per l'Inter sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che titola: "Inter, abbatti quel muro". I nerazzurri questa sera saranno impegnati in Champions contro il Borussia Dortmund, con Romelu Lukaku che proverà a sbloccarsi in Europa nell'inferno giallo del Signal Iduna Park di Dortmund. Con una vittoria la qualificazione agli ottavi si avvicinerebbe parecchio per gli uomini di mister Conte, che dichiara: "Non siamo qui per difenderci".