La Gazzetta dello Sport: "Inter, adieu Icardi ma la clausola fermerà la Juve per sempre?"

"Adieu Icardi ma la clausola fermerà Agnelli per sempre?" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. Ieri l'ufficialità del passaggio, a titolo definitivo, di Icardi dall'Inter al PSG. Leonardo e gli emiri hanno avuto lo sconto che chiedevano rispetto ai 70 milioni previsti un anno fa per il riscatto, pagando 50 milioni di base fissa, più 8 di bonus, legati alcuni a obiettivi personali e altri ai risultati di squadra. Inserita la 'clausola Italia': in caso di cessione a un club italiano, il PSG dovrà versare altri 15 milioni di euro nelle casse dell'Inter. La Juve resta in agguato.