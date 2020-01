La Gazzetta dello Sport: "Inter, anche Moses"

© foto di stefano tedeschi

"Inter, anche Moses", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport in taglio alto. E' arrivato il secondo colpo per la fascia di mister Antonio Conte: si chiama Victor Moses, ed è atterrato ieri sera a Milano. Oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Operazioni chiusa in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Poi l'assalto ad Eriksen: oggi nuova conference call per tentare di limare la distanza tra le parti, ormai davvero sottile.