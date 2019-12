© foto di stefano tedeschi

Domani l'Inter affronterà il Barcellona nell'ultima partita del girone di Champions League, così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: "Inter, arriva il Barça 2?". I blaugrana hanno alzato l'entusiasmo tanto da portare un incasso record nelle casse nerazzurre, ma domani la stella Lionel Messi potrebbe non partire nemmeno per Milano: a qualificazione già ottenuta gli potrebbe essere concesso un turno di riposo. Sicuramente il turnover blaugrana sarà massiccio, con l'Inter che dovrà fare il colpo grosso per aggiudicarsi la qualificazione.